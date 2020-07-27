Сан-Диего, США, , 10:30 — REGNUM В Соединенных Штатах в парке Сан-Диего пожилая женщина напала на незнакомого мужчину из-за того, что на нем не было медицинской маски, передает телеканал Fox News.

Отмечается, что пострадавший сидел с женой за столиком. Пенсионерка начала провоцировать конфликт из-за того, что на молодых людях не было надето медицинских масок.

В результате пожилая женщина прыснула перцовым баллончиком на мужчину. Потерпевшие обратились с заявлением в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в Киеве неизвестные напали на активистов, раздававших на улице медицинские маски.

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