Новосибирск, , 10:30 — REGNUM Слухи о задержании в Новосибирске депутата Алтайского краевого законодательного собрание Всеволода Кондратьева подтвердились. Как сообщает сегодня, 27 июля, сайт Советского районного суда Новосибирска, решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу было принято накануне. Народный избранник обвинён в даче взятки должностному лицу через посредника.

Об аресте на срок 30 суток ходатайствовал следователь по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

Как пишет Толк, задержание Кондратьева может быть связано с его деятельностью на посту замдиректора по производству в строительной компании «СтройГАЗ», который он занимал в 2014—2016 годах. Возможно, речь может идти о неисполнении обязательств фирмы по контрактам в Новосибирске.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Всеволод Кондратьев трижды избирался депутатом краевого парламента от партии «Единая Россия» (в первый раз — по списку, потом — по одномандатным округам).

С марта 2014 по февраль 2017 года руководил общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Алтайском крае.

Награжден Почетной грамотой Минрегионразвития РФ, Благодарностью Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Благодарностью Губернатора Алтайского края, Почетной грамотой Алтайского краевого законодательного Собрания.