Нью-Дели, , 10:27 — REGNUM Число жертв наводнений в восточной и северо-восточной части Индии превысило 100 человек. Об этом 27 июля сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на чрезвычайные службы страны.

Как сообщается в бюллетене Управления по управлению стихийными бедствиями штата Ассам, за минувшие выходные из-за наводнений было зафиксировано пять новых смертей, что привело к увеличению количества жертв наводнения в штате до 102.

Также указывается, что около 2,5 млн человек в 2265 деревнях в 23 из 33 районов штата пострадали от наводнения и что 46 тыс. человек размещается в настоящее время в 457 лагерях помощи в 16 из пострадавших от стихийного бедствия районах штата.

Кроме этого, уточняется, что ситуация с наводнениями продолжает ухудшаться в штате Бихар, где уровень воды в реке Ганга превысил отметку опасности в Кахалгаоне в Бхагалпуре и переполнил Гандак, затопив в воскресенье, 26 июля, новые районы. Также сообщается, что в результате наводнений здесь за последние сутки погибли семь человек и ещё 1,5 млн — пострадали.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Китая выделили провинции Аньхой на востоке страны дополнительные поставки для борьбы с наводнениями.