Тункинский район, Бурятия, , 10:22 — REGNUM В Бурятию прибывает поисковый отряд «Лиза Алерт» для участия в поисках пропавшего самолёта Ан-2 с шестью людьми на борту. Информацию сегодня подтвердили в администрации Тункинского района, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам районного главы Ивана Альхеева, добровольцы отряда оснащены дронами. Поиски будут вестись на северо-западе района.

«По некоторым неофициальным источникам, останки самолёта видели очевидцы, в местности Шара-Жалга, в горном ущелье, вблизи границы с Иркутской областью. Если будут необходимы опытные проводники из местных жителей, готов обратиться к нашим охотникам, фермерам, старожилам, чтобы оказать содействие поисковикам из отряда «Лиза Алерт», — отметил глава.

Напомним, самолёт пропал 19 июля при облёте территории Тункинского и Окинского районов Бурятии с целью определения мест обработки леса от тутового шелкопряда. Следователи по этому факту возбудили уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, родственники членов экипажа Ан-2 начали искать добровольцев, а также технику для организации наземной поисковой операции. По их мнению, маленький самолёт в тайге могут не увидеть с воздуха, а МЧС не задействует в поисках мобильные группы и дроны с тепловизорами, ссылаясь на необходимость тушения лесных пожаров.

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