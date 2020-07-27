Уфа, , 10:24 — REGNUM Два ребенка выпали за неделю из окон домов в Уфе. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, дети выпали из окон квартир, находящихся на вторых этажах домов в Октябрьском и Ленинском районах города. Падение произошло после того, как они облокотились на москитную сетку.

Отмечается, что врачи оказали мальчикам 2018 и 2017 годов рождения медицинскую помощь. После этого ребятишки были отпущены домой.

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