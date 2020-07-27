Кабанский район, Бурятия, , 10:09 — REGNUM Житель Кабанского района Бурятии прожил двадцать лет с иглой в лёгких. Как сообщили в Территориальном центре медицины катастроф республики, 44-летний мужчина поступил в районную больницу 25 июля с бронхолёгочным кровотечением.

В ходе обследования в лёгком у него была обнаружена игла. По словам врачей, он прожил с ней двадцать лет.

Пациента в тот же день вывезли бортом санитарной авиации и госпитализировали в республиканскую больницу. Как попала в лёгкие мужчины иголка, пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах у местного жителя в животе обнаружили иглу, которую врачи забыли в его теле. В 2002 году мужчине удалили аппендикс, и с тех его стали мучить странные боли и покалывания в животе.

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