Ульяновск, , 10:06 — REGNUM В Ульяновской области продолжают регистрировать травяные пожары. За сутки пожарно-спасательные подразделения пять раз выезжали на тушение сухой травы, сообщает ГУ МЧС по региону.

Пожары произошли в Карсунском, Радищевском, Старокулаткинском и Чердаклинском районах. Общая площадь, пройденная огнём, превысила 3,56 гектаров. Самое крупное возгорание зарегистрировано в Карсунском районе, где горело 2 гектара.

Отметим, что травяные пожары в Ульяновской области происходят почти каждый день. В частности, 23 июля зарегистрировано шесть травяных пожаров, 22 и 21 июля — по четыре, 20 июля — два, 19 июля — четыре.