Соледар, ДНР, , 10:08 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 51 единицу боеприпасов. Об этом сообщили 27 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На донецком и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности 26 мин калибра 120 мм, 20 мин калибра 82 мм, применили гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие, отметили в представительстве.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Васильевка, Каштановое, Крутая Балка, Минеральное, Спартак, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Коминтерново», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов жертв среди мирных жителей ДНР и разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командование украинской Операции объединены сил (ООС) издало приказ о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

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