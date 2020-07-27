Куала-Лумпур, , 09:57 — REGNUM Правительство Малайзии начало спасательную операцию по поиску 24 беженцев-рохинджа, которые пропали без вести, пытаясь доплыть до берега, после того как их лодка затонула, сообщает Sindonews.

Малайзия действительно стала излюбленным местом мусульманских беженцев-рохинджа.

Силы береговой охраны Малайзии сообщили, что 25 человек пытались доплыть до берега, когда их лодка затонула, но только одному человеку удалось добраться до материка.

Власти Малайзии отправили два корабля и один самолет, чтобы прочесать район затонувшего судна.

Напомним, ранее премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин заявил, что его страна не будет принимать беженцев-рохинджа, бежавших из Мьянмы, и сосредоточена на борьбе с коронавирусом.