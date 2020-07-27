Санкт-Петербург, , 09:59 — REGNUM В Санкт-Петербурге под окнами жилого дома в спальном районе города прохожие обнаружили расчлененное тело женщины. В убийстве подозревают ее мужа. Об этом 27 июля сообщает телеканал «Рен ТВ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело 30-летней женщины без рук, ног, головы и одежды было обнаружено случайными прохожими в ночь на 27 июля около одного из домов на улице Художников. По подозрению в расправе стражи порядка задержали 29-летнего мужа убитой.

Как подозреваемый пояснил правоохранительным органам, он разрубил жену топором в ходе ссоры. Супруги находились в стадии развода, женщина настаивала, что их общий ребенок останется с ней.