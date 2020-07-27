, 09:40 — REGNUM Ранения были получены двумя военнослужащими ВС Афганистана из-за вынужденной посадки вертолета Black Hawk («Черный ястреб») в южной афганской провинции Гильменд. Об этом 27 июля рассказал представитель губернатора провинции Омар Звак, его слова приводит РИА Новости.

Как уточнил Звак, после вынужденной посадки вертолета к этому месту прибыл ещё один вертолет армии Афганистана, который спас пилотов винтокрылой машины.

В тоже время афганский телеканал Tolo News передал со ссылкой на источник, что вертолет якобы атаковали боевики.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что грузовой самолет авиакомпании Japan Cargo Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту «Нарита» японской столицы Токио из-за попадания молнии.