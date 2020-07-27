Петропавловск-Камчатский, , 09:27 — REGNUM Возле села Чаловка на севере Камчатского края обнаружено тело 63-летнего пенсионера, который погиб в результате нападения на него медведя. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба администрации Пенжинского муниципального района.

«В 300 метрах от села Таловка, обнаружено изувеченное медведем тело пенсионера», — говорится в сообщении.

Также указывается, что 63-летний мужчина пропал ещё 20 июля, сказав соседям, что он идет косить траву на окраину села. Затем, 24 июля, были начаты поиски пропавшего, а 25 июля — было обнаружено его тело.

Кроме этого, администрация Пенжинского муниципального района предупредила жителей района, что количество бурых медведей около населенных пунктов увеличилось, в связи с чем участились случаи их захода в границы сельских поселений. По данной причине местным жителям рекомендуется отказаться от прогулок, а в селах созданы опергруппы по отстрелу нападающих на жителей медведей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 23 июля стало известно, что в посёлке Уакит на севере Баунтовского района Бурятии медведь задрал двухгодовалого быка.