Уфа, , 09:21 — REGNUM 15 человек утонули за минувшую неделю во время купания в Башкирии. Об этом 27 июля сообщил председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

По его словам, в июле текущего года больше всего люди гибли на воде во время самых жарких дней с 13 по 19 число этого месяца. При этом благодаря профилактической работе удалось сдержать рост количества утонувших людей. В настоящий момент Башкирия занимает шестое место в Приволжском федеральном округе по числу погибших на воде в расчете на 100 тысяч населения, отметил он.

Гумеров отметил, что текущим летом могла повториться ситуация 2010 года. Именно тогда была тоже зафиксирована аномальная жара.

Согласно представленным на совещании материалам, в июле текущего года в Башкирии спасли на воде более 240 человек.

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