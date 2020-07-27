Черекский район, Кабардино-Балкария, , 09:07 — REGNUM В горах Кабардино-Балкарии в минувшие выходные дважды пришлось привлекать вертолет для спасения троих туристов в Черекском районе. Двое из них пострадали во время камнепада 25 июля, один — повредил ногу при восхождении днем позже, сообщили 27 июля в пресс-службе регионального управления МЧС.

В ущелье Безенги, на перевале «Урал» турист из города Венев и туристка из Уфы запросили о помощи на высоте 3600. Они получили травмы различной степени тяжести при камнепаде. Спасатели Эльбрусского отряда с помощью коммерческого вертолета фирмы «Heliaction» эвакуировали пострадавших в РКБ города Нальчик. Угрозы жизни туристов нет.

Днем позже получил травму ноги и попросил о помощи 32-летний альпинист из Архангельской области. Он находился на высоте 4100 метров на перемычке Башхауз Кавказского хребта. Переправить его в альпинистский лагерь «Безенги» помог вертолет. В настоящее время состояние пострадавшего стабильное.