Баргузинский район, Бурятия, , 09:04 — REGNUM Лесной пожар на территории Забайкальского национального парка в Бурятии ликвидирован. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, пройденная огнём составила 2320 га.

Пожар разгорелся ещё в начале июля. 6 числа на территории Баргузинского района был введён режим ЧС. Спустя две недели возгорание было локализовано.

«На дотушивании работало 107 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников, в том числе пожарные-десантники Забайкальской базы авиационной охраны лесов Бурятии. Лесной пожар ликвидирован», — отметили в агентстве.

Отмечается также, что по ситуации на утро 27 июля в лесах республики возгораний не обнаружено.

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