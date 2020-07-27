Ульяновск, , 08:44 — REGNUM В Засвияжском районе Ульяновска ушло в суд уголовное дело в отношении директора строительной фирмы, которого обвинили в хищении средств дольщицы. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

По данным правоохранителей, в сентябре 2014 года генеральный директор одной из частных компаний предложил знакомой приобрести квартиру в доме по улице Набережная реки Свияга: дом планировалось построить, но разрешение на возведение объекта у фирмы отсутствовало. Следствием установлено, что был заключён предварительный договор купли-продажи с обещанием скидки и рассрочки платежа.

«Получив от жертвы более 1,9 млн рублей, руководитель строительной фирмы скрылся и распорядился денежными средствами по собственному усмотрению», — говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве отмечают, что фигурант уголовного дела в ходе следствия возместил потерпевшей ущерб в полном объеме. Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»). Дело ушло в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Заволжском районе Ульяновска возбуждено уголовное дело по факту хищения у участников долевого строительства более 98 млн рублей. Правоохранители полагают, что часть средств могла быть потрачена на другие цели — в частности, на погашение кредитов, приобретение дорогой иномарки, оплату неустоек и штрафов.

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Ранее исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Ульяновской области Константин Алексич заявлял, что в реестр проблемных объектов включен 21 многоквартирный дом. По данным властей, в 2020 году введены в эксплуатацию шесть долгостроев, также планируется завершить строительство трех домов с высокой степенью.

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