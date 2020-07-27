Магас, , 08:34 — REGNUM В Ингушетии на трассе в Малгобекском районе столкнулись два легковых автомобиля. Погибли на месте два человека, еще шестерым понадобилась помощь врачей, сообщили 27 июля в пресс-службе регионального управления МЧС.

Происшествие произошло 26 июля, около 15:40 на дороге регионального значения Малгобек — Зязиков-Юрт.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали восемь человек, из них один ребенок, два человека погибли», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

Получившие травмы пассажиры легковушек доставлены в ЦРБ №1 города Малгобека. Подробностей автоаварии правоохранительные органы пока не уточняют.

Как сообщало ИА REGNUM, крупная автоавария произошла 25 июля в Дагестане. При столкновении четырех машин скончались пять человек. Еще пятеро доставлены в больницу.