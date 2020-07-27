Еравнинский район, Бурятия, , 07:47 — REGNUM В Еравнинском районе Бурятии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб годовалый ребёнок. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, авария произошла в воскресенье днём.

28-летняя женщина, бывшая за рулём «Ниссан», не справилась с управлением в 200 метрах от села Исинга на дороге «Улан-Удэ — Романовка — Чита» и допустила опрокидывание автомобиля.

«В результате ДТП годовалый ребенок, который находился на руках у отца, получил смертельные травмы», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в тот же день в Туве опрокинулся минивэн под управлением 36-летней женщины. В машине в этот момент находились 10 человек, в том числе 7 детей. Один ребёнок в возрасте 5 лет погиб.

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