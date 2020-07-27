Иркутск, , 07:09 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 27 июля, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 12 975 человек, причём 162 добавились только за последние сутки.

Не обошлось без новых смертей: умерли трое пациентов с COVID-19. Общее число погибших с коронавирусом составляет уже 188 человек.

В инфекционных отделениях стационаров лечится 976 пациентов, из них 62 человека болеют тяжело. Выздоровели 9046 человек.

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