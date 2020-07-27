Улан-Удэ, , 07:08 — REGNUM Родственники членов экипажа пропавшего в Бурятии Ан-2 ищут добровольцев, а также технику для организации наземной поисковой операции. По их мнению, маленький самолёт в тайге могут не увидеть с воздуха.

В настоящее время поиски ведут два воздушных судна — самолёт Ан-2 и вертолёт Ми-8. Между тем, по словам двоюродной сестры командира экипажа Марины Казаковой, МЧС не задействует в операции мобильные группы, а также дроны с тепловизорами, ссылаясь на необходимость тушения лесных пожаров.

«А шесть человеческих жизней с каких пор потеряли ценность? Если они живы, то неизвестно, сколько они смогут там продержаться без еды и теплой одежды», — передаёт её слова «Байкал-Daily».

В итоге, через главу Бурятии Алексея Цыденова, родственникам удалось добиться участия в поисках беспилотника «Орлан». Кроме того, на земле пропавший самолёт будут искать охотники, лесники, и простые добровольцы. Как отмечается, свидетель ранее сообщил, что, возможно, видел Ан-2 у села Тибельти в Слюдянском районе Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт пропал 19 июля при совершении облёта мест обработки леса от тутового шелкопряда. Следователи возбудили по этому факту уголовное дело.

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