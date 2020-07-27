Селенгинский район, Бурятия, , 06:42 — REGNUM На Гусином озере в Селенгинском районе Бурятии утонули двое рыбаков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, сообщение об инциденте поступило 25 июля.

Лодка, с которого рыбачили трое мужчин, опрокинулась. Одного из рыбаков успели спасти очевидцы. Прибывшие на место спасатели организовали поиск двух других.

«Водолазной группой БРПСС найдена затонувшая лодка и поднято тело одного мужчины. Работы продолжаются, всего к поискам привлечено 22 человека и 6 единиц техники», — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее в Туве пропали двое мужчин, плывшие по Енисею на моторной лодке. Как сообщало ИА REGNUM, к поисковой операции привлечены в том числе спасатели из соседней Хакасии.

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