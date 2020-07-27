Чунцин, Китай, , 06:38 — REGNUM Оползень, сошедший на одну из рек в городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая, привел к формированию запруды, которая угрожает местным поселкам и деревням, сообщает 26 июля агентство Синьхуа.

По данным местных властей, запруда, вызванная сходом ползя, имеет объем 1,3 млн кубометров воды и была образована на реке Яньцан, притоке реки Уцзян, протекающей в деревне Люцзин в районе Улун, сообщили в правительстве района.

В настоящее время тело сошедшего оползня находится в стабильном состоянии. Власти уже переселили сотни местных жителей в безопасное место. Напомним, что ранее еще один оползень, сошедший в Чунцине, отрезал город от аэропорта.

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