Курган, , 06:32 — REGNUM В Курганской области выясняются обстоятельства гибели двух человек в автомобильной аварии на 227 км трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

ВАЗ 21140, в котором погибли молодые люди Пресс-служба УМВД России по Курганской области

Трагедия произошла днём 24 июля. Восемнадцатилетний водитель ВАЗ 21 140 выехал на полосу встречного движения. Произошло столкновение с грузовым автомобилем «Скания G410A4X2NA», которым управлял 34-летний житель Шадринска. От удара загорелись обе машины.

Сгоревший грузовик «Скания G410A4X2NA» Пресс-служба УМВД России по Курганской области

Погибли водитель и 17-летний пассажир ВАЗ 21 140. Водитель грузовика не пострадал, так как успел покинуть кабину. Проводится доследственная проверка обстоятельств трагедии.