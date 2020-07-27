Кызыл, , 06:30 — REGNUM Полицейские в Туве устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб 5-летний ребёнок. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по республике, трагическая авария произошла днём 26 июля.

На трассе Кызыл-Эрзин опрокинулся минивэн «Тойота Альфард» под управлением женщины 1984 года рождения. В машине в этот момент находились десять человек, семь из которых — дети от 3 до 13 лет, перевозившиеся без удерживающих устройств.

«В результате ДТП пострадавшие доставлены в больницу, от тяжести полученных ранений в больнице скончался 5-летний ребёнок. Предположительно, находившиеся в машине пассажиры являются слегами двух семей и возвращались с отдыха на озере Чагытай», — отметили в ведомстве.

С пострадавшими и родственниками в больнице работают психологи Главного управления МЧС по республике.

Как сообщало ИА REGNUM, неделю назад на этой же трассе произошла авария, в результате которой погибли пять молодых женщин.

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