Чунцин, Китай, , 06:25 — REGNUM Оползень сошел на дорогу, ведающую до аэропорта в городе Чунцине на юго-западе Китая после мощных ливней, сообщает 26 июля агентство Синьхуа.

Сход оползня произошел в районе Ваньжоу города центрального подчинения Чунцина. В результате оказалась заблокирована трасса, ведущая до аэропорта «Уцяо» в районе городского подчинения Ваньчжоу в Чунцине.

В результате около 1500 пассажиров оказались заложниками разгула стихии, будучи заблокированными в аэропорту, сообщил в правительстве Ваньчжоу. Местные спасатели расчистили временный проход длиной 300 метров для эвакуации пассажиров. Начался ремонт дороги.