Джакарта, , 02:04 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано на территории Индонезии, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в 121 километре к юго-западу от города Падангсидемпуан. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 50,25 километра. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля подземные толчки магнитудой 5,5 были зафиксированы на западе Тайваня. Сведений о пострадавших не поступало.

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