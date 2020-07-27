Тегусигальпа, , 01:02 — REGNUM Автомобиль врезался в биллборд на севере Гондураса, погибли семь человек, сообщает агентство Синьхуа.

Сообщается, что автомобиль двигался в сторону Самбо-Крик по шоссе, однако водитель не справился с управлением и врезался в биллборд. В результате ДТП пять человек погибли на месте, еще двое скончались после госпитализации. Еще один пассажир получил травмы. По предварительной версии, причиной аварии стало превышение скорости.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля внедорожник съехал в кювет в Новой Москве. В результате ДТП погибли два человека — водитель и пассажир иномарки.