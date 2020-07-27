Тайбэй, , 00:23 — REGNUM Сейсмологи зафиксировал землетрясение магнитудой 5,5 на западе Тайваня, сообщает агентство Синьхуа.

Эпицентр сейсмособытия располагался у берегов уезда Хуалянь. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров. Отмечается, что подземные толчки ощутили жители Тайбэя, однако сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Южных Сандвичевых островов. Пострадавших не было.

Читайте ранее в этом сюжете: Мощное землетрясение произошло у берегов Южных Сандвичевых островов