Киев, , 20:46 — REGNUM В украинском городе Харьков вблизи автомойки прогремел взрыв. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области.

Инцидент произошел по ул. Глебовская. По последним данным, в результате ЧП никто не пострадал.

«Разбитые окна в здании автомойки … и поврежденный фасад обнаружил владелец и сообщил в полицию», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место ЧП, установили, что взорвалась ручная граната РГД-5.

Ведется следствие.

Как передавало ИА REGNUM, 17 июля в результате взрыва у станции метро «Шулявская» в Киеве получил ранение один человек.