Пхеньян, , 20:07 — REGNUM В городе Кэсон, на границе с Южной Кореей, задержан мужчина, предположительно заражённый коронавирусом, сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын принял решение полностью закрыть город, чтобы избежать распространения инфекции. Известно, что человек с подозрением на коронавирус, 19 июля незаконно въехал в КНДР через демаркационную границу с Южной Кореей. Правительство намерено провести расследование, и виновные в этом инциденте понесут суровое наказание.

Заражение пока не подтверждено, однако СМИ Северной Кореи сообщают, что вирус поразил страну, несмотря на строгий режим. Ким Чен Ын прокомментировал ситуацию: «злобный вирус все же проник в страну». Лидер КНДР призвал граждан сплотиться вокруг Центрального комитета ТПК, чтобы защитить благосостояние и безопасность государства.