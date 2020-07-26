Дамаск, , 19:56 — REGNUM Самолеты ВВС США совершили опасное сближение с пассажирским лайнером Ирана в небе над Сирией. Об этом 26 июля сообщает Press TV.

По данным журналистов, истребители на протяжении шести минут несколько раз подлетали к лайнеру на опасное расстояние. Самолеты поднялись в воздух с военной базе Аль-Азрак в Иордании.

Провокация состоялась в четверг 23 июля, ее цель не выяснена. Иранский лайнер направлялся в Ливан, в результате действия американской авиации пострадали трое пассажиров на борту самолета.