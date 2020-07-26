Москва, , 15:24 — REGNUM На Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) столкнулись три автомобиля. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает московский департамент транспорта в своем телеграм-канале.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе Варшавского шоссе, на 35-м километре МКАД. Столкнулись как минимум три автомобиля. Возможно есть пострадавшие. На месте происшествия работают экстренные службы.

На данный момент проезжая часть освобождена от поврежденных автомобилей, информация о пострадавших уточняется.