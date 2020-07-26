Вашингтон, , 13:39 — REGNUM Первый в этом сезоне ураган в Атлантическом океане, получивший название «Ханна», ослаб обратно до тропического шторма. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает Национальный центр по предупреждению об ураганах США (NHC).

Сообщается, что ураган «Ханна» сейчас находится над южным Техасом, на границе с Мексикой. Только вчера «Ханне» был присвоен статус ураган, однако уже сегодня, находясь над сушей, ураган ослаб обратно до тропического шторма. Тем не менее он все еще представляет угрозу, так как несет сильные ливни, которые могут перерасти в наводнения и привести к тому, что реки выйдут из берегов.

Максимальная скорость ветра сейчас достигает 96,5 километра в час. Сам шторм движется со скоростью 14,4 километра в час.