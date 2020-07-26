Симферополь, 26 июля 2020, 12:14 — REGNUM Тело трёхлетнего мальчика, пропавшего в Крыму 24 июля, найдено спасателями, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым 26 июля.
«К сожалению, обнаружено тело ребенка 2017 г.р. без признаков жизни. Ведутся следственные действия», — сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.
Сообщение о пропаже трёхлетнего мальчика в селе Строгановка Симферопольского района Крыма поступило в 19:35 24 июля. Мльчик пропал во время прогулки с семьёй, об исчезновении сообщила его мать. В поисках ребёнка были задействованы более 1,7 тыс. человек. Возбуждено уголовное дело.