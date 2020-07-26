Симферополь, , 11:20 — REGNUM В Крыму объявлено штормовое предупреждение на ближайшие два дня. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает крымское управление МЧС России.

Сообщается, что во второй половине дня и до конца суток 26 июля, 27 и 28 июля на территории Крыма ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град. Все это будет сопровождаться шквалистым ветром скоростью до 25 метров в секунду. Ожидается выпадение до 30 мм осадков.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций. Спасатели просят крымчан и гостей полуострова соблюдать правила безопасности при непогоде.