Нант, Франция, , 13:00 — REGNUM Доброволец, который работал в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, дал признания в том, что это он совершил поджог храма. Об этом 26 июля сообщает газета Ouest France.

По данным источника, накануне мужчина был задержан вторично и следствие предъявило ему обвинения в поджоге, после чего он признался в содеянном, уточнив, что поджег храм в тех местах — под большим органом, под малым органом и у электрощита.

При этом не сообщаются мотивы такого его поступка, свершившему поджог грозит до 10 лет тюремного заключения и штраф в размере €150 тысяч.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 18 июля стало известно, что во французском городе Нант произошел пожар в средневековом кафедральном соборе Святых Петра и Павла.

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