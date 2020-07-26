Луганск, , 08:12 — REGNUM За минувшие сутки боевики вооруженных сил Украины обстреляли населенный пункт Золотое-5, сообщается 25 июля в пресс-службе представительства Луганской Народной Республики в СЦКК.

Обстрел велся из населенного пункта Золотое-4. Украинские силовики выпустили по населенному пункту Золотое-5 десять мин из миномета калибра 120 мм.

«В результате обстрела Золотого-5, повреждена кровля жилого дома по ул. Пирогова. Также повреждена высоковольтная линия — 04 кВ», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил, что украинские националисты вербуют граждан, а также бывших и действующих военнослужащих, которые имеют боевой опыт. Вербовка указанных лиц происходит с целью дальнейшей отправки их в Азербайджан для участия в военном конфликте против Армении.