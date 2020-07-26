Вашингтон, , 07:08 — REGNUM Число задержанных демонстрантов в ходе уличных беспорядков в американском Сиэтле (штат Вашингтон) выросло до 25, сообщает пресс-служба городской полиции.

Ранее сообщалось о 16 задержанных в ходе демонстрации. Отмечалось, что протестные акции в городе переросли в столкновения с полицией, в ходе которых протестующие начали бросать в сотрудников правоохранительных органов бутылки и камни. Пострадали не менее трех полицейских.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля президент США Дональд Трамп распорядился усилить группировку федеральных сил по борьбе с преступностью в Сиэтле. Численность дополнительных сил не разглашалась.

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