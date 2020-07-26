Сакраменто, США, , 07:04 — REGNUM Не менее семи человек получили ранения в ходе стрельбы в центральной части американского штата Калифорния, сообщает пресс-служба шерифа округа Сан-Хоакин.

Сообщается, что стрельба произошла на трассе у города Мантека.

«По всей видимости там была большая группа, возле которой появился неизвестный и открыл огонь по толпе», — говорится в заявлении.

По предварительным данным, нападавшим был мужчина-негр в черном балахоне, вооруженный полуавтоматическим оружием. Всех пострадавших госпитализировали, из них двое находятся в критическом состоянии. При этом двое из пострадавших были несовершеннолетними. Ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля произошла стрельба на авиабазе ВВС США «Херлберт-Филд» в американском штате Флорида. В результате инцидента один человек погиб, еще один был ранен. Других подробностей произошедшего не приводилось.

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