Даллас, США, , 05:24 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации вводится в ряде округов американского штата Техас из-за приближения урагана «Ханна», говорится в официальном заявлении губернатора штата Грега Эббота.

В заявлении говорится, что в прибрежных районах на юге штата возможны бури, сильные ливни и наводнения, которые могут вызвать угрозу для жизни проживающих там людей. В связи с этим вводится режим ЧС в 32 из 254 округов Техаса, преимущественно прибрежных.

Отмечается, что режим ЧС позволяет местным властям рассчитывать на федеральную помощь, в том числе и на выделение средств на ликвидацию последствий стихийных бедствий. Также власти могут привлечь Нацгвардию США.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля в двух штатах Мексики объявили режим тревоги в связи с приближением урагана «Ханна». На случай возможных стихийных бедствий привлечено около 10 тысяч спасателей, служащих Нацгвардии и военнослужащих.

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