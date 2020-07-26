Вашингтон, , 04:47 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,3 у берегов Южных Сандвичевых островов, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясение находился в 2561 километре к востоку от города Ушуая, расположенного на Огненной Земле в Аргентине. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 10 километров. Информации о возможных повреждениях или пострадавших не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля подземные толчки магнитудой 5,4 были зафиксированы в районе острова Фиджи. Информации о разрушениях или жертвах не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

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