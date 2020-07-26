Мехико, , 03:47 — REGNUM Национальное управление гражданской обороны Мексики объявило режим тревоги на северо-востоке страны из-за приближения урагана «Ханна», сообщает пресс-служба ведомства на официальной странице в Twitter.

В частности, режим тревоги был объявлен в штатах Тамаулипас и Нуэво-Леон. Согласно прогнозам, ураган обрушится на Мексику утром 26 июля. На случай возможных стихийных бедствий уже мобилизована группировка около 10 тысяч человек, состоящая из спасателей, бойцов Национальной гвардии и военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля в результате приближения урагана «Ханна» в американском штате Техас остались без электроснабжения тысячи домов. В частности, в городе Корпус-Крести без электричества остались около четырех тысяч человек, в Мак-Аллена — около 1,6 тыс.

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