Сува, , 02:24 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Фиджи, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков располагался по координатам 20,4685 градусов южной широты и 178,4061 градус западной долготы. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 565,95 километра. Данных о возможных жертвах не сообщалось, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля землетрясение магнитудой 5,2 произошло в акватории Атлантического океана. Его эпицентр находился на севере Срединно-Атлантического хребта.

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