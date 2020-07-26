Москва, , 02:14 — REGNUM Внедорожник съехал в кювет в деревне Кленовское в Новой Москве, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции на официальной странице в Twitter.

Сообщается, что ДТП произошло в 23:15. Водитель внедорожника Range Rover не справился с управлением, в результате чего иномарка съехала в кювет.

«В ДТП погибли два человека — сама водитель и пассажир иномарки», — добавили в ведомстве.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, которые выясняют все причины и обстоятельства произошедшей аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля в Москве на улице Ставропольской произошло ДТП с участием автобуса. В результате происшествия погибла женщина. В настоящее время инцидент расследует столичная прокуратура.

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