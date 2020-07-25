Луганск, 25 июля 2020, 23:40 — REGNUM Населенный пункт Золотое-5, который находится на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), обстреляли украинские силовики. Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», сообщил 25 июля официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Яков Осадчий.
«Боевики 30-й бригады (ВСУ) … из минометов калибра 120 мм обстреляли населенный пункт Золотое-5, выпустив по жилому кварталу 10 мин», — сказал официальный представитель оборонного ведомства республики.
Осадчий добавил, что в результате обстрела повреждения получили жилой дом, электроподстанция и линия электропередачи (ЛЭП).
Как передавало ИА REGNUM, 25 июля в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что северные пригороды Донецка подверглись обстрелу со стороны позиций, которые занимают вооруженные силы Украины (ВСУ).
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