Вашингтон, , 23:02 — REGNUM Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил о поступающих его семье угрозах.

«Ситуация жесткая. Серьезные угрозы мне, моей жене, моим дочерям. Как же так? Неужели это происходит в США?» — сказал он в эфире подкаста политического аналитика Дэвида Аксельрода, добавив, что ему предоставили охрану.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп во время ответов на вопросы журналистов в ходе круглого стола в Белом доме рассказал, что он не всегда соглашается с Фаучи. Также американский лидер назвал его «паникером».

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