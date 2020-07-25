Портленд, США, , 22:54 — REGNUM В американском Портленде во время протестов один человек получил ножевые ранения, говорится в заявлении, опубликованном на сайте полицейского управления города.

Отмечается, что сотрудники полиции задержали человека, которого подозревают в совершении данного преступления. Пострадавший был госпитализирован, о его состоянии не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Портленде прошли акции протестующих против расизма. Они переросли в погромы и мародерства, в частности, протестующие сожгли здание полицейского профсоюза. Для подавления беспорядков Вашингтон привлёк силы федеральных ведомств.

Отметим, волна протестов по США прокатилась в конце мая после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джоржа Флойда, который скончался в результате жестокого обращения со стороны сотрудника полиции в ходе задержания.

Читайте также: Чьи жизни важнее? Беспорядки в США и мире — все новости