Берлин, , 20:14 — REGNUM В Германии легкомоторный самолет рухнул на жилой дом. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на свои источники.

ЧП произошло в субботу, 25 июля, в городе Везель в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. По последним данным, в результате трагедии погибли три человека, еще один пострадал (ребёнок).

«Легкомоторный самолет загорелся после того, как врезался в здание», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб. Причины аварии пока неизвестны.

Как передавало ИА REGNUM, 13 июля на территории немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг в результате падения сверхлегкого самолета погибли два человека.

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