Остин, США, , 19:55 — REGNUM В американском штате Техас из-за приближения урагана «Ханна» произошли массовые отключения электричества. Об этом 25 июля сообщается на сайте компании American Electric Power.

Так, в городе Корпус-Крести без электроэнергии остались около четырех тысяч человек, в Мак-Аллене — порядка 1,6 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, в Атлантическом океане сформировался первый в 2020 году ураган, который получил название «Ханна». Максимальная скорость ветра в урагане достигает 120 километров в час. Сейчас он находится юго-восточнее города Корпус-Кристи в штате Техас в США.

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