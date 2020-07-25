Киев, , 19:45 — REGNUM В Киевской области столкнулись сразу три транспортных средства — автобус, грузовик и легковой автомобиль. Об этом сообщили 25 июля в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.

Авария произошла на 54 км автодороги Киев — Чернигов в селе Семиполки. По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек, еще девять получили травмы.

«Водитель авто Volkswagen, двигаясь в направлении Чернигова, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем MAN, — говорится в сообщении. — От столкновения у грузовика произошло повреждение колеса, в результате чего неуправляемое авто выехало на встречную полосу и совершило столкновение с пассажирским автобусом».

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.

Как передавало ИА REGNUM, 25 июля в городе Каменец-Подольский легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи.

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